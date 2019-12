Campionati Italiani Assoluti di nuoto paralimpico, bronzo per Martina Alfei dell'Aquateam Nuoto Cuoio

Nel fine settimana 29 Novembre – 1 Dicembre si sono svolti a Portici in provincia di Napoli i Campionati Italiani Assoluti di nuoto paralimpico, gara di livello nazionale riservata agli atleti che riescono a nuotare raggiungendo precisi tempi minimi- E’ stata una grande soddisfazione veder gareggiare la nostra giovane atleta Martina Alfei (12 anni!) in vasca e nella stessa manifestazione con i più grandi atleti del nuoto paralimpico! Soddisfazione che poi è stata poi coronata dalla medaglia di bronzo con i suoi 50 metri stile libero classe S7. In un contesto come questo, dove era presente tutta la Nazionale di Nuoto, i Campioni del Mondo che hanno vinto il medagliere a Londra questo Settembre 2019, i tecnici della Nazionale, il Presidente Finp, la nostra giovane atleta Martina è riuscita a controllare l’ansia e mantenere la concentrazione guadagnandosi un bellissimo posto sul podio! Una grande prova della quale siamo fieri e orgogliosi.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

