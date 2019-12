Il barista aveva smesso di servire loro degli alcolici perché già in avanzato stato di ebbrezza. Questi hanno risposto sfondando la vetrina del locale di via Nazionale a colpi di bottigliate, prima di prendersela con un cliente rimasto ferito in modo lieve a una guancia. La coppia, un uomo e una donna di origini straniere, è riuscita a fuggire prima dell'arrivo della polizia, attorno alle 5 di questa mattina. Le indagini continuano.

