Casa, entro il 27 gennaio le domande per il contributo sfratto per morosità incolpevole

L’ufficio politiche della casa del Comune di Pisa comunica che fino a lunedì 27 gennaio 2020 è possibile presentare domanda per il contributo statale sfratti per morosità incolpevole.

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno essere compilate sui moduli predisposti dal Comune di Pisa, reperibili presso l’Ufficio Casa o l’Urp oppure online sul sito del Comune di Pisa, sezione “Politiche della casa” (https://www.comune.pisa.it/it/default/27741/3-AVVISO-PUBBLICO-PER-L-ACCESSO-AL-CONTRIBUTO-STATALE-PER-MOROSIT-INCOLPEVOLE-CON-RISORSE-ANNO-2018-PUBBLICAZIONE-ANNO-2019-.html).

Per accedere al contributo il cittadino dovrà dimostrare che la morosità dello sfratto è stata causata in modo incolpevole, ossia che non ha potuto pagare il canone di locazione per una sopravvenuta diminuzione del reddito (per licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione attività, malattia grave o infortunio o decesso di un familiare).

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: a mano presso l’Urp (lungarno Galilei, 43) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisa – Ufficio politiche della casa - via degli Uffizi, 1 56126 - Pisa; tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa