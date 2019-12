Centisti premiati a Montopoli incontrano gli studenti delle medie

Non è stata la solita premiazione. Nell’aula magna del plesso scolastico di via San Sebastiano, a Montopoli, il sindaco Giovanni Capecchi, insieme all’assessore alle Politiche scolastiche Cristina Scali e al consigliere comunale Paolo Moretti, ha consegnato un attestato di merito alle studentesse e agli studenti del territorio comunale che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità dell’estate appena trascorsa.

«Riconoscere il merito degli studenti del nostro Comune, e in particolare di questi ragazzi, significa non solo celebrarne il grande impegno profuso durante i cinque anni di scuola superiore – dice il sindaco Capecchi – ma anche ricordare e valorizzare la loro formazione, anche quella antecedente, svoltasi nelle scuole del territorio montopolese».

L’incontro, come detto, non è stato incentrato unicamente sulla premiazione dei centisti (Riccardo Pistolesi, Matteo Ungaro, Ludovica Cino, Caterina Del Bene e Sara Vaglini). Questi ultimi, infatti, hanno prima raccontato le proprie esperienze e il proprio percorso scolastico, dopodiché hanno risposto alle domande delle ragazze e dei ragazzi di terza media.

«Speriamo che il confronto con i gli studenti più grandi possa essere uno stimolo per farli riflettere sulle scelte per il futuro – conclude il sindaco – sicuri che, dopo l’esame di fine anno scolastico, imboccheranno la strada che ritengono più giusta per loro stessi».

