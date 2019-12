Colletta alimentare: 500 tonnellate raccolte in Toscana

La Toscana ha dato ancora una volta il suo contributo alla Colletta Alimentare di sabato scorso che, a livello nazionale, ha raccolto 8100 tonnellate, l’equivalente di oltre 16 milioni di pasti.

Negli oltre 530 punti vendita della Grande Distribuzione nella nostra regione sono state raccolte 500 tonnellate, risultato perfettamente in linea con quello dello scorso anno. Questi prodotti fin dalle prossime ore saranno distribuiti alle 550 strutture caritative convenzionate con il Banco in Toscana che permettono di assistere quotidianamente oltre 100mila persone. Le tonnellate di prodotti alimentari portarti in magazzino sabato vanno ad aggiungersi agli oltre 5 milioni di eccedenze raccolti in questo anno.

“Quanto raccolto sabato – ha commentato il neo presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Berni - insieme a quanto recuperato durante l’anno, contribuirà a sostenere i quasi 100mila assistiti nella nostra regione. Siamo rimasti come sempre colpiti dalla partecipazione dei volontari, oltre 15mila, e di tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo gesto. Dai loro sguardi e dai loro sorrisi è arrivato ancora una volta un segno concreto e tangibile di condivisione, di solidarietà, di unità. Ringraziamo tutti per la disponibilità dimostrata”

Fino al 10 dicembre sarà possibile sostenere la Colletta Alimentare anche con un sms al numero 45582 (il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare, 5 o 10 euro per le chiamate da numero fisso).

La Colletta è stata resa possibile, oltre ai tantissimi volontari, grazie alla collaborazione logistica fondamentale dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazione Nazionale Bersaglieri, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali e a centinaia di altre associazioni caritative.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it/toscana oppure la pagina facebook Banco Alimentare Toscana Onlus

Fonte: Banco Alimentare della Toscana

