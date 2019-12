Contributo affitto 2019, entro il prossimo gennaio le ricevute dei pagamenti

C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio 2020 per gli ammessi (fasce A e B) alla graduatoria definitiva del contributo affitto 2019, per far pervenire all’Ufficio casa del Comune di Pisa le copie delle ricevute del pagamento dell’affitto o dei bonifici bancari e postali relativi al periodo gennaio-dicembre 2019.

La documentazione dovrà pervenire in una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio casa (via Fermi, 4) in orario di apertura al pubblico; tramite raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Pisa – Ufficio politiche della casa – via E. Fermi, 4 56126 - Pisa, indicando in oggetto “Bando Contributo Affitti 2019 – consegna ricevute” e tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

La mancata consegna delle ricevute sarà causa di esclusione dal contributo ed eventuali modifiche relative agli estremi dell'IBAN del conto corrente bancario indicato per l’accredito del contributo, dovrà essere comunicata tempestivamente.