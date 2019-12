Tweet nazisti di un professore dell'Università di Siena, Barni: "Sia allontanato"

Ha fatto scalpore un tweet del docente di filosofia del diritto e filosofia politica dell’Università di Siena Emanuele Castrucci, riprendendo citazioni di Adolf Hitler e inneggianti al nazismo. Ad esempio, in una foto del fuhrer Castrucci commenta"Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo". O ancora, cita I protocolli dei savi di Sion, scrivendo: "potrebbe davvero trattarsi di un 'falso' in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri. Il libro è un documento accertato come falso dove si racconta del piano segreto degli ebrei per conquistare il mondo, dando adito alle teorie antisemite che hanno portato il nazismo al potere.

Il rettore dell'Università Francesco Frati ha risposto su Twitter a chi faceva notare tali commenti: "Il Prof. Castrucci scrive a titolo personale e se assume la responsabilità. L’Università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente anti-fascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo".

In seguito, l'Università ha inviato una nota che conferma la posizione di fermezza, aggiungendo però che verranno presi provvedimenti, fatto che non sembrava essere stato preso in considerazione precedentemente. Ecco la nota:

Il Rettore, personalmente e in nome e per conto dell’Universita di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su Twitter dal Prof. Emanuele Castrucci. “L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare” - ha dichiarato il Prof. Frati - “si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo. Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”.

Barni: "Sia allontanato dall'Università il professore filonazista di Siena"

"Troppe persone non hanno ancora capito che l'apologia del fascismo è un reato. E chi riveste un ruolo pubblico commettendo questo reato ha la colpa anche di infangare l'istituzione a cui appartiene. È quindi necessario ed importante che i comportamenti esecrabili del signor Emanuele Castrucci, fino ad oggi insegnante di filosofia del diritto e filosofia politica pubblica all'università di Siena, vengano adeguatamente condannati. È bene che chi ha il potere di allontanarlo dall'Università lo faccia e al più presto. Nel 2019 non è possibile assistere senza far niente alla promozione impunita di contenuti nazisti e fascisti. Questo professore non può più insegnare ai nostri giovani. La nostra è una Repubblica nata dalla Resistenza al nazifascismo, è bene fare memoria di questa not a storica oggi dimenticata dai più". Interviene cosi Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, sul professore filonazista di Siena, editorialista del Primato Nazionale, la rivista di Casapound, che ha pubblicato sui social contenuti revisionisti a favore di Hitler.

Il direttore del dipartimento: "Inequivoca linea scientifica contro il nazismo"

Il Direttore, a titolo personale e a nome del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, nell’aderire al comunicato del Magnifico Rettore riguardo ai contenuti inaccettabili dei post attribuiti al prof. Emanuele Castrucci, aggiunge che l’inequivoca linea scientifica e culturale del Dipartimento è concretamente attestata - tra l'altro - dalle molteplici iniziative assunte in questi anni. Esemplificativamente:

- Convegno in memoria del Prof. Guido Tedeschi, insigne civilista dell’Università di Siena, destituito dall'insegnamento a seguito dell’emanazione delle leggi razziali fasciste;

- Convegno su “L’Italia a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali” e relativa pubblicazione degli atti;

- Summer school "Diritti umani e terrorismo" frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza, il Ministero degli Esteri Israeliano - Ambasciata di Roma e tre Università israeliane (Università Ebraica di Gerusalemme, Ben Gurion University e Bar-Ilan University);

- Progetto per l'attribuzione di assegni di ricerca in ambito culturale in collaborazione con la Sinagoga di Siena e la Comunità Ebraica di Firenze.

