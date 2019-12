La Perla torna alla vittoria imponendosi su Borgo Rosso Volley

POLISPORTIVA LA PERLA vs ASD BORGO ROSSO VOLLEY 3-0 (25-16, 25-8, 25-22)

Sabato scorso la Polisportiva La Perla è tornata alla vittoria imponendosi con un netto 3-0 contro un avversario di esperienza. Coach Corti inizia a fare i conti con gli infortuni, infatti, deve fare a meno di Novi che per problemi fisici salta la sfida contro le livornesi, con la speranza che torni a disposizione per il match del 14 Dicembre contro "Volley Etruschi".

Di contro torna in panchina Serena Mazzolini che sta per concludere il programma di riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato rimediato nella passata stagione.

Si parte con Nigi in regia opposta a Mali, Donati e Borghi al centro, Banti e Bonifazi schiacciatori, Cipollini libero.

La partenza per le ragazze di Ponticelli è altalenante, si passa da belle azioni di gioco ad errori grossolani, tuttavia come tutti i diesel una volta che sono partiti non li fermi più e le ragazze trainate dagli attacchi e dai muri di una Donati in serata staccano le avversarie su 17-12 e con un buon gioco di squadra chiudono il primo parziale.

Alla ripresa per Banti e compagne fila tutto liscio e le avversarie fanno poca resistenza, il set termina sul 25-8. Al cambio campo le livornesi tornano in partita e con una buona difesa mettono in difficoltà il nostro attacco, a questo punto si prende la scena Bonifazi che si fa partecipe in ogni azione dalla difesa all'attacco, accompagnando le compagne a chiudere la partita.

Il prossimo incontro si terrà sabato 7 Dicembre alle 21 in casa contro "Lupi Estintori scuola di pallavolo", squadra che milita al secondo posto con 3 punti di vantaggio dalle ragazze de La Perla.

Bonifazi 14, Borghi 10, Banti 8, Mali 9, Donati 11, Nigi 6, Cipollini, Bianchi, Campinoti, Panzani, D'Alcamo, Alpini, Mazzolini. Allenatore Corti, assistente Esposito.

Fonte: Ufficio Stampa

