La scuola di Ulignano eccellenza della Valdelsa: l'offerta formativa a genitori e bambini

Una scuola di eccellenza destinata a diventare punto di riferimento per l’intera Valdelsa per l’offerta formativa, per la multimedialità e per la sua vocazione green. E’ la scuola dell’infanzia e primaria di Ulignano che aprirà le porte a genitori e bambini martedì 3 dicembre con l’Open Day alla presenza del sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e del vicesindaco Niccolò Guicciardini.

Alle ore 17 la presentazione della scuola dell’infanzia e alle ore 18 quella della scuola primaria: il dirigente scolastico e le insegnanti illustreranno ai genitori l’offerta formativa, mentre per i più piccoli sono in programma laboratori didattici.

«Scegliere la scuola dell’infanzia e primaria più adeguata per i bambini è fondamentale – spiegano il sindaco Marrucci e il vicesindaco Guicciardini –. Da qui parte il percorso educativo che accompagnerà i più piccoli nella loro crescita, fornendo loro le basi per diventare adulti consapevoli e futuri cittadini responsabili. Il plesso di Ulignano – concludono Marrucci e Guicciardini – è già un punto di riferimento che sul nostro territorio e stiamo investendo affinché lo diventi anche per l’intera Valdelsa, sia in termini di offerta formativa e strumenti didattici sia come struttura, per la quale abbiamo in corso lavori per circa un milione di euro per il miglioramento sismico e energetico. Dal prossimo anno scolastico avremo una scuola moderna anche da questo punto di vista».

Variegata è l’offerta della scuola di Ulignano, scuola certificata Eco-School per l’educazione ambientale: a disposizione degli alunni ci sono laboratori di informatica, scienze e arte; lavagne interattive multimediali in ogni classe; educazione digitale e certificazione Eipass; didattica attraverso curricula verticali partendo dal saper fare dei bambini e rispettando tempi e ritmi di apprendimento individuali. La scuola di Ulignano offre anche i servizi di scuolabus, pre scuola e doposcuola a costi molto vantaggiosi per le famiglie.

La giornata di Open Day è organizzata dall’Associazione per la Scuola di Ulignano e Istituto Folgore da San Gimignano con il patrocinio del Comune.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

