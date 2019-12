Maxi cometa per il Natale a Siena

Giochi di luce per il “Natale a Siena”.

"Un vero e proprio spettacolo alla cui realizzazione hanno contribuito gli esercenti senesi – ha commentato l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli", che, questo pomeriggio alle 18, ha dato il via all’accensione della grande stella di Natale in piazza Duomo e, in contemporanea, tutta la città è stata avvolta dall’atmosfera natalizia con le nuove luminarie.

"Magiche suggestioni – ha evidenziato Tirelli – per rendere ancora più accogliente e scintillante la nostra città durante il periodo più bello dell’anno. A breve, si aggiungeranno le installazioni luminose che, a causa della pioggia insistente di questi giorni, non è stato possibile posizionare".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

