È scomparso Mirko, 24enne figlio dell'allenatore della Folgore Bonistalli

Aveva solo 24 anni Mirko Bonistalli, figlio dell'allenatore della Folgore San Miniato Fabio. La famiglia risiede a Fornacette, frazione di Calcinaia, ma la famiglia è conosciuta per le 'panchine' frequentate dal coach, che al momento della notizia era in trasferta con le giallorosse U16 a Cecina. Un fatto, riportato dalle cronache locali, che ha sconvolto la comunità, che si stringe attorno alla famiglia per l'inaspettato lutto. Domani, martedì 3 dicembre, ci saranno i funerali alle 14.30 nella chiesa della Regina Pacis a Fornacette. Il ragazzo era affetto da disabilità e durante il malore che poi ha causato la scomparsa era in casa con la madre Sabrina.

"Questa mattina, improvvisamente, è venuto a mancare Mirko Bonistalli, il figlio di Fabio, allenatore del settore giovanile giallorosso. Il consiglio direttivo della Folgore e tutti i suoi tesserati si stringono attorno a Fabio e alla sua famiglia in questo momento così doloroso". Così ha commentato la società di San Miniato in un post su Facebook.

