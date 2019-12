Natale in città, il programma degli eventi per le feste a Pistoia

Inaugurato sabato con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Duomo, il calendario di eventi Natale in città 2019 - realizzato dal Comune di Pistoia insieme al Centro commerciale naturale Pistoia, al Ccn viale Adua, all’Associazione teatrale pistoiese, all’Associazione vivaisti italiani, con il contributo di Esselunga, Conad Nord Ovest, Fondazione Caript, Sima Energia Spa, PerDormire e Farcom - entra nel vivo con numerose iniziative.

L'auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio, mercoledì 4 dicembre, alle 17, ospita la proiezione del mediometraggio Non più / non ancora. Narrazioni preadolescenti di Maria Grazia Contini, Paolo Marzoni e Vito Palmieri. L'iniziativa sarà accompagnata dal saluto della vicesindaco e assessore alle politiche sociali Anna Maria Celesti e della presidente dell’associazione 'Crescere' Alessandro Suppressa. Coordinerà l'incontro Annalia Galardini dell'associazione 'Crescere'.

Nella saletta Agnoli in via Sant'Andrea 16, giovedì 5 dicembre, alle 15.30 sono previste le letture a carattere spirituale e religioso Spiritualità senza confini, a cura dell’Associazione Cultura e Spiritualità.

Ancora, alle 17, la sala Parmiggiani di Palazzo Fabroni, in via Sant’Andrea 18, accoglierà Insieme per la Repubblica delle Piante, una conferenza di Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale. Intervengono Claudio Giorgetti, curatore del PAF6 (Performance Art Festival 6), il presidente di GEA (Gestioni Ecologiche e Ambientali) Giovanni Palchetti e l'artista visivo Federico Gori. Porterà il saluto della città il sindaco Alessandro Tomasi. L'evento è a cura del Centro Studi Ricerche Espressive.

Per l’intero periodo natalizio, oltre alle vie della città, sono illuminati con effetti a tema il Palazzo Pretorio in piazza del Duomo e l’ospedale del Ceppo in piazza Giovanni XXIII. Piazza San Francesco è animata, invece, dalla presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio e dalla ruota panoramica. Fra addobbi e musica natalizia, il trenino 'Pistoia Express' è attivo tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 fino al 6 gennaio (ad eccezione dell’8 e del 15 dicembre).

