Nel Sorriso di Valeria, gli incontri di fine anno

Dopo la partecipata manifestazione per l’anniversario di Valeria, auguriamo a tutti i soci, sostenitori e amici Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Un augurio che spazia oltre i nostri confini e abbraccia i 150 bambini con le loro famiglie in Costa d’Avorio. Proprio in questi giorni ci sono arrivati i loro auguri di Natale con le lettere di ringraziamento, che invieremo al più presto a tutti i sostenitori delle adozioni scolastiche.

Ed ecco gli appuntamenti di fine anno, cui non possiamo mancare: a San Miniato,Venerdì 20 Dicembre, cena sociale di Natale presso il Tennis Club;

Domenica 22, pranzo solidale presso il ristorante del Lago in San Donato per il 40esimo anniversario di matrimonio dei nostri soci Gerardina e Michele,

che devolvono parte del ricavato all’Associazione (info 338.8888851); a Sonnino, Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, presso la sede sociale, annuale

offerta di Stelle di Natale solidali a sostegno delle iniziative dell’Associazione; Sabato 28, alle ore 11 cerimonia di consegna, ai vincitori di Sonnino, delle borse

di studio “Per realizzare un sogno” in ricordo di Valeria e Stefania, presso la sala Giovani della Parrocchia in via Castello; seguirà pranzo nel ristorante Il Carrubo; Domenica 29 sempre presso la sala Giovani alle ore 16 premiazione del concorso “NATALE IN POESIA” in ricordo e in omaggio della grande scrittrice e poetessa sonninese Elena Bono, scomparsa cinque anni fa In questi giorni abbiamo anche rifinanziato la manutenzione, fornendo nuove batterie, dei defibrillatori a suo tempo donati ai plessi scolastici di Sonnino.

