Pioggia di medaglie per il Cerchio del Drago di Limite sull’Arno a Peccioli

Ieri, Domenica 1 Dicembre una piccola delegazione del Cerchio del Drago di Limite sull’Arno si è recata a Peccioli per partecipare al 3° Trofeo Jiayou. I ragazzi della ASD limitese si sono distinti per gli ottimi risultati in varie categorie

Alessandro Campaini, 1 oro nella mano nuda tradizionale, 1 oro nell’alabarda e 1 oro nel combattimento

Lascialfari Mattia 1 oro nella mano nuda,1 oro nella sciabola, 1 oro nella lancia,1 oro nel combattimento

Campaini Lorenzo 2 ori nella mano nuda, 1 oro nel combattimento, 1 oro nella sciabola

Renzetti Jacopo 2 ori nella mano nuda, 1 oro nella sciabola, 1 oro nel bastone e primo classificato come miglior atleta nella categoria 7/9 anni

Biancalani Matteo 1 bronzo nella mano nuda,1 bronzo nel bastone e 1 argento nella sciabola

Massa Andrea 1 argento nella mano nuda

Galatino Mattia 1 argento nella mano nuda

Lascialfari Andrea 1 oro nel combattimento

Carlone Rebecca 1 oro nella mano nuda

Petrini Samuele 1 oro nella sciabola, 1 argento nel bastone e 1 bronzo nella mano nuda

Ottima prestazione anche per Frangioni Lapo, Carlone Manuel e Floridi Niccolo’ che si sono classificati 4° .

Il Presidente del Cerchio del Drago, Massimiliano Campaini si dice estremamente soddisfatto dei suoi ragazzi. La società si è classificata 3° tra quelle partecipanti al Trofeo.

Fonte: Ufficio Stampa

