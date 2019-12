Fa pipì al pronto soccorso e insulta i poliziotti: denunciato a Firenze

Ha fatto pipì nella sala d'attesa del pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Firenze, prima di insultare i poliziotti e la guardia giurata arrivati per l'intervento. Il protagonista in negativo della vicenda è un 22enne degli Stati Uniti, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza. Il ragazzo aveva cominciato a protestare mentre era rimasto in sala d'attesa dopo che un amico veniva visitato dopo una lite in strada. La vigilanza ha dovuto chiamare il 113.

