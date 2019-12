Rissa a 4 per un parcheggio davanti un cancello: tutti denunciati

I carabinieri della stazione di Pontassieve hanno denunciato quattro persone per rissa aggravata e lesioni personali. I fatti, avvenuti nella frazione San Francesco del comune di Pelago, risalgono al pomeriggio del 5 novembre: un'auto si ferma davanti ad un cancello per un malessere di uno dei passeggeri, dal cancello esce un uomo, chiede spiegazioni e di spostare rapidamente il veicolo, probabilmente volano parole, qualche insulto e da lì scatta la zuffa. Da una parte padre 55enne e figlio 24enne, italiani, dall'altra due fratelli marocchini di 54 e 42 anni. Nel frattempo accorrono tanti curiosi ma anche personale della Polizia Municipale e dell'Arma: la lite viene sedata non senza difficoltà, tutti e 4 i contendenti dovranno fare ricorso a cure mediche con referti che vanno da 7 a 30 giorni. Da lì parte il lavoro ricostruttivo degli inquirenti: vengono sentiti numerosi testimoni ed anche acquisiti i video girati da alcuni di essi. Anche se nessuno è stato in grado di riferire chi abbia dato il primo pugno, sono emerse responsabilità a carico di tutti i coinvolti, che sono pertanto stati denunciati a piede libero

