Via Pistoiese, approvato il progetto del nuovo collegamento tra via Lucania e via dell’Osteria

Un altro tassello della viabilità secondaria per ottimizzare la circolazione nella zona di via Pistoiese-Le Piagge. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il progetto definitivo del nuovo tratto di strada per collegare via Lucania a via dell’Osteria. Si tratta di un intervento per ricucire le viabilità realizzate in occasione delle recenti urbanizzazioni migliorando così la circolazione complessiva dei due isolati adiacenti e di quelli vicini e mettendo a disposizione itinerari alternativi da/per gli ambulatori dell’Asl. “Come avevamo annunciato, dopo aver messo le risorse stiamo procedendo a realizzare tratti di viabilità parallela a via Pistoiese in modo da rendere funzionale la mobilità fra la stessa direttrice e la ferrovia” commenta l’assessore Giorgetti. In concreto il nuovo tratto stradale, della lunghezza di 55 metri, unirà via Lucania e via Veneto con via dell’Osteria, appena sotto l’edificio dell’Asl. Sarà una strada a due corsie con il marciapiede solo su un lato e con un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Spesa prevista 350mila euro. Per il completamento di via Lucania è necessario un intervento preliminare per la rimozione e successivo smaltimento (in discarica) di un cumulo di terreno e rifiuti presente tra via Veneto e via dell’Osteria. Per questa operazione sono stati stanziati 200mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

