Basket Montesport, tutti i risultati del weekend

MONTESPORT BASKET UNDER 18 -Campionato SILVER

MAGINOT SIENA vs MONTESPORT: 56 -60

Sfida tra le seconde quelle che si è giocata ieri sabato 30 novembre al Pala Vivaldi Virtus Siena. Ottima la prestazione dei ragazzi di Bagnoli che hanno mancato di lucidità solo nell’ultimo minuto di gioco. La Maginot Siena è partita subito alla grande segnando ben 26 punti nel primo quarto. Ottima la reazione dei nostri ragazzi che sono rimasti in partita, hanno mantenuta alta la concentrazione e ci hanno creduto fino in fondo arrivando a -1. Peccato per i tiri liberi finali che non ci hanno premiato.

Prossimo incontro in calendario domenica 8 dicembre nel derby contro il Castelfiorentino.

BASKET MONTESPORT UNDER 14

Montesport vs Videtta Costruzioni SRL EMPOLI:49-61

Buona prova dei nostri U14 che, nonostante una buona partenza,si demoralizzano presto e all'intervallo finiscono sotto di 12 punti. Nel terzo periodo c'è una grande razione dei ragazzi di Coach Lari e Ciappi che arrivano addirittura a soli 2 punti di distanza. Gli avversari però dopo un paio di bei canestri riprendono fiducia e premono sull'acceleratore vincendo meritatamente la partita.

MONTESPORT BASKET ESORDIENTI

FIRENZE LEGNAIA vs MONTESPORT: 115-10

C’è ancora da lavorare molto soprattutto in sede difensiva per la squadra esordienti che sabato 30 novembre ha giocato in casa di uno dei team più forti del girone. Qualche miglioramento in sede offensiva e soprattutto la voglia di non mollare mai, fanno ben sperare i coach Bandinelli - Fabbrini.

Prossimo appuntamento per gli esordienti è sabato 7 dicembre contro il Firenze 2.

MONTESPORT BASKET PROMOZIONE

FIRENZE basket vs MONTESPORT: 75-63

Partita giocata solo nel primo periodo in cui i ragazzi di Nesi sono andati in vantaggio. Dopo i primi dieci minuti, la squadra ha perso mordente, si è disunita facendo mancare sopratutto il blocco difensivo.

Fonte: Montesport

Tutte le notizie di Montespertoli