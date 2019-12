Accademia di Firenze torna indipendente, soddisfazione in città

“Molto bene l’iniziativa del ministro Franceschini sulla riorganizzazione di alcuni importanti musei statali, in particolare il ripristino dell’autonomia dell’Accademia di Firenze. Finalmente è stata sanata una scelta sbagliata contenuta nella precedente riforma”. Lo afferma il sindaco Dario Nardella in merito al decreto di riorganizzazione del Mibact presentato oggi dal ministro Dario Franceschini.

“La galleria dell’Accademia – dichiara Nardella - è un museo troppo rilevante e complesso dal punto di vista gestionale e organizzativo da essere agganciato ad altri musei come se fosse un’appendice. Ora che è stata restituita l’autonomia all’Accademia, sarà importante seguire con attenzione tutti gli aspetti legati alle risorse economiche e al personale; confido nell’attenzione che il ministro Franceschini darà a tutto il sistema dei musei statali di Firenze e in particolare alla questione delicata degli affidamenti dei servizi museali che hanno rilevanza anche sul fronte dell’occupazione”.

“Con questo atto il ministro Dario Franceschini rimedia a una brutta ‘controriforma’ che aveva reso i musei più deboli e più lontani dai territori. Siamo felici che la Galleria dell’Accademia torni autonoma e che possa continuare con maggior forza e autorevolezza i progetti intrapresi – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. Quanto deciso dal precedente Governo era stata un’occasione mancata che non affrontava i problemi strutturali del settore, ovvero la crisi occupazionale, i modelli gestionali, il rapporto con le autonomie territoriali. Comuni e Regioni non erano stati coinvolti e le norme erano state vissute come una decisione calata dall’alto, senza approfondimento né serietà”.

