'L'affacciarsi lieve del giorno' di Mario Marchionne alla Biblioteca di Montaione

Sabato 07.12.2019, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “a biscondola” , a Montaione, Via Marconi, snc, avrà luogo la presentazione del libro 'L'affacciarsi lieve del giorno', di Mario Marchionne, Manni Editrice, interverrà l’Assessore alla cultura Elena Corsinovi, Massimiliano Bardotti, leggerà brani del libro con l’accompagnamento musicale di Stefano Montagnani, e sarà presente l’autore.

L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi del Natale Montaionese 2019.

Mario Marchionne è nato a Roma nel 1955, vive a Montaione ed è stato a lungo insegnante di Lettere all’ISIS Enriques di Castelfiorentino. Ha partecipato all’attività di alcune riviste di poesia a Roma. Ha curato, con altri, Tolfa zona di poesia edito da Valore d’uso edizioni 1980. Ha pubblicato i libri di poesie L’argine per Albatros Il Filo e, recentemente, L’affacciarsi lieve del giorno per Manni editori. Continua a lavorare alla scrittura nei suoi diversi generi, poesia e narrativa in particolare, con un filo conduttore riconducibile al presente, indagato nelle sue contraddizioni più stridenti. Si allega locandina dell’evento. Montaione

Fonte: Comune di Montaione

Tutte le notizie di Montaione