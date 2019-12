Aggredisce una passante poi spacca la porta di un bus, denunciato

Ha colpito una donna senza motivo, è salito su un bus e ha preso una porta a calci, poi è sceso. Un 26enne originario del Marocco è stato denunciato a Firenze dalla polizia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il fatto è avvenuto ieri, lunedì 2 dicembre, in via Baracca. Prima il giovane ha aggredito una donna spintonandola e insultandola, poi sul bus di linea ha scardinato la porta e costretto l'autista a interrompere la corsa. Secondo quanto riferito dalla polizia, subito dopo aver danneggiato il bus l'uomo è sceso e si è recato al commissariato di Rifredi per ottemperare a un obbligo di firma al quale era sottoposto.

