Albero cade nella notte a Lamporecchio: rimosso

I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti intorno alle ore 4:20 con il supporto dell'autoscala dalla sede centrale di Pistoia in via Leonardo da Vinci a Lamporecchio per la rimozione di un albero caduto a causa delle condizioni meteo avverse di questi giorni.

L'albero caduto è rimasto appoggiato su un muro di recinzione mettendo a rischio la circolazione della pubblica via sottostante.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate intorno alle 6:45. Non si segnalano persone coinvolte.

