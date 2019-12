Aumentano le ore nel biennio al liceo 'Marconi'

Il liceo “G.Marconi” di San Miniato si rinnova: il potenziamento dell’offerta formativa come opportunità per i futuri studenti

A partire dall’anno scolastico 2020-2021, l’offerta formativa del liceo “G.Marconi” di San Miniato si arricchisce attraverso il potenziamento, nelle classi del primo biennio, di alcune discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio proposti dalla scuola.

Il Collegio dei Docenti ha, infatti, deliberato che, a partire dal Settembre 2020, per le classi prime il quadro orario venga rafforzato, attraverso un incremento delle ore settimanali, che passeranno dalle attuali 27 a 29.

Nello specifico, nelle sezioni di Liceo Scientifico (tradizionale e con opzione di Scienze Applicate) gli studenti usufruiranno di 1 ora aggiuntiva di Italiano e di 1 ora aggiuntiva di Fisica; nelle sezioni del Liceo LES (Scienze umane con opzione economico-sociale) di 1 ora aggiuntiva dio Italiano ed 1 di Scienze Umane; nelle sezioni del Liceo Linguistico saranno potenziate ciascuna con 1 ora aggiuntiva le discipline di Lingua e Cultura Inglese e Lingua e Cultura della seconda lingua prevista.

Si tratta di una decisione importante, che il Dirigente Scolastico, prof.Gennaro Della Marca, e i docenti hanno preso nella convinzione che il liceo sanminiatese, che da sempre si è distinto per la qualità della preparazione e del profilo in uscita dei propri studenti, possa migliorarsi ulteriormente, sfruttando le opportunità previste dal quadro normativo nell’ambito dell’autonomia scolastica concessa a ciascun istituto.

L’obiettivo è permettere ai futuri iscritti di affrontare il proprio percorso, di studio e di vita, una volta usciti dal liceo, con maggiore consapevolezza, e con strumenti più efficaci per comprendere un mondo sempre più caratterizzato dalla complessità, per potersi affermare e poter realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni personali, e per poter essere cittadini in grado di contribuire, attraverso la propria azione, al progresso ed alla crescita del benessere della comunità.

Fonte: Liceo 'G. Marconi' di San Miniato

