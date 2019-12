Barberino Tavarnelle: piazza della Repubblica ha la sua panchina rossa

La comunità di Barberino Tavarnelle sta dalla parte delle donne, a tutela dei loro diritti, della loro autonomia e contro ogni forma di violenza, fisica, morale, psicologica. È stata inaugurata ieri mattina una panchina rossa, un luogo simbolico che ricordi l'importanza di tutelare l'identità femminile, schiacciata e soffocata dai soprusi, dai percorsi di violenza, sofferenza e morte che ne annullano prospettive e futuro. Una targa "No alla violenza sulle donne" e il numero 1522 del servizio pubblico antiviolenza e stalking, campeggiano sulla seduta dipinta di rosso, come il sangue che macchia il femminicidio, la vita spezzata delle donne. La panchina è stata collocata in piazza della Repubblica a Tavarnelle Val di Pesa. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, Auser insieme Barberino -Tavarnelle, Associazione culturale Marcialla del Teatro regina Margherita, Circolo ricreativo culturale La Rampa Tavarnelle, Circolo Mcl Tavarnelle, sezione soci Unicoop Tavarnelle, Spi-Cgil Tavarnelle, Barberino Tavarnelle Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle, Calcit Barberino Tavarnelle.

"Ritengo molto importante - ha notato Marina Baretta, assessore alle Pari opportunità - aver inaugurato nel nostro comune la panchina rossa come simbolo non solo della nostra volontà, come amministrazione e come comunità, di essere attivi contro ogni tipo di violenza contro le donne e contro tutti, ma anche come impegno di tutta la cittadinanza a costruire luoghi dove la vita delle donne sia tutelata e protetta e come segno di un territorio che mette a disposizione risorse e servizi per la tutela delle donne" . "Abbiamo aderito alla campagna dell'associazione Artemisia - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - insieme lavoriamo ogni giorno con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sul tema, siamo impegnati costantemente a promuovere ogni forma di impegno per le politiche di genere. L’idea è quella di estendere l’iniziativa in tutte le frazioni". Artemisia Centro Antiviolenza: tel. 055 601375.

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito, è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle