Sfrecciano i carretti nelle discese di Fiano: grande successo per la prima edizione

Grande successo oltre previsioni per la 1° gara dei carretti in discesa di Fiano, frazione di Certaldo promossa dall'Associazione Rione “Le Fonti”.

Non è mancata l'azione, lo spettacolo ed il divertimento, per una corsa d’altri tempi; rievocativa ed un po' goliardica che ha avuto come protagonista l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere di chi, con una tuta protettiva , un casco ed un paio di guanti di pelle si lancia su mezzi auto costruiti , con coraggio e temerarietà lungo il percorso, non usando il motore, ma sfruttando solo la forza di gravità in discesa.

Hanno partecipato alla gara ben 36 equipaggi per un totale di 39 piloti, cifre al di sopra di ogni più rosea previsione, con iscritti provenienti oltre dalla valdelsa anche dalla Lucchesia, dalla Valdera e dal Casentino che si sono sfidarsi in 6 discese lungo il percorso di 300 metri che si snodava interamente lungo via degli Olivi.

E' stata una sfida combattutissima che si è giocata sul filo dei centesimi nelle varie categorie ammesse alla gara, le classifiche erano stilate in base alla somma delle 2 migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota.

Nella categoria riservata ai piloti di Fiano la gara è stata vinta da Andrea Ricotta dopo lungo ed estenuante testa a testa durato dalla prima fino all'ultima discesa con Stefano Balducci giunto secondo, terzo si è classificato Alessandro Fortini che è riuscito proprio nell'ultima manche a sopravanzare Alessandro Conti e Fabio Poggi giunti rispettivamenti quarto e quinto.

Notevole lo sforzo per l'Associazione Rione “Le Fonti” per l'organizzazione della gara: per l'allestimento del tracciato con la protezione dei punti critici del percorso con l'utilizzo di pneumatici e balle di paglia, per il presidio del percorso con 12 persone fra commissari gara e contatti radio, per la conduzione della risalita dei carretti dall'arrivo alla partenza e per la cura e la gestione del pranzo per tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori.

Un impegno ripagato oltre dalla inaspettata adesione dei piloti , dal grande afflusso di pubblico che ha seguito con calore e partecipazione le 6 discese di gara, tutti questi ingredienti hanno fatto si che questa manifestazione sia stata una vera festa di paese.

Non è mancato lo spettacolo con frenate e staccate al limite, derapate, da segnalare due uscite di pista, per fortuna senza conseguenze che hanno visto coinvolti il pilota lucchese Fabiano Dinelli e la pilotessa certaldese Genny Bendoni.

Di seguito in sintesi i risultati nelle varie categorie:

Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Matti Altadonna Pio (Arezzo) 2° Agnelli Graziano (Arezzo) 3° Ricotta Andrea (Firenze)

Categoria Cuscinetto tradizionale Fiano: 1° Ricotta Andrea (Fiano) 2° Balducci Stefano (Fiano) 3° Fortini Alessandro (Fiano)

Categoria Cuscinetto singolo: 1° Fiaschi Fabrizio (Castelfiorentino) 2° Salvini Fabio (Castelfiorentino) 3° Tognazzi Marco (Castelfiorentino)

Categoria Carretto ruote Cebora: 1° Franceschini Riccardo (Siena) 2° Salvatore Giuseppe (Siena)

Categoria kart da discesa 1° Dinelli Luca (Luca) 2° Dinelli Fabiano (Lucca) 3° Di Maggio Luca (Fiano)

Categoria carretto folkloristico: 1° Enrico Carpitelli/ Sandro Borghi (Limite sull'Arno) 2° D'Auria Franco / Vuolo Edoardo (Limite Sull'Arno)

Categoria carretto gommato singolo: 1° Cordovani Alessio (Peccioli)

Categoria carretto gommato doppio: 1° Borselli Alfonso / Borselli Daniele (Firenze)

Fonte: Rione Le Fonti

