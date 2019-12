Confartigianato porta sotto l'albero a Scandicci regali fatti a mano

Venerdì 6 dicembre alle ore 16:00 prenderà il via il mercato natalizio di Scandicci “Pezzi Unici il tuo regalo fatto a mano”, organizzato da Confartigianato Imprese Firenze con il patrocinio del Comune di Scandicci. All'inaugurazione sarà presente anche una delle protagoniste della fiction “Pezzi Unici” l’attrice Anna Manuelli.

In Piazza Togliatti, nell’area circoscritta tra via Monti e Via De Amicis, 18 aziende artigianali di qualità, depositarie di antiche tradizioni, esporranno i propri prodotti artistici per suggerire idee regalo da mettere sotto l'albero di Natale. Pezzi unici, fatti a mano, spazieranno dall'argenteria ai cappelli paglia, dalla pelletteria ai tessuti, da sculture e pitture ai prodotti da erboristeria, profumi e cosmetici artigianali, ma anche bici elettriche, acqueforti, arredamento.

Non mancheranno interessanti momenti di lavorazioni dal vivo: gli artigiani dimostreranno i passaggi salienti del loro lavoro, fatto di passione e professionalità. Mentre banchi di street food artigianali di qualità consentiranno pause golose.

Il mercato sarà plastic free al 100%. Verranno utilizzati prodotti riciclati ed ecocompatibili. E molti degli espositori presenti realizzano i loro manufatti utilizzando materiali recuperati.

«Diamo il benvenuto al mercato dell’artigianato allestito per le Feste di Natale in un’area che fino allo scorso anno rappresentava un vuoto lungo la passeggiata del nostro centro cittadino» dice il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. «A Confartigianato va il merito di aver inventato una formula innovativa, portando in piazza il lavoro di imprese che sono vanto del nostro territorio e di tutto il paese, raccontando un’idea dell’Italia che si va affermando sempre più grazie anche a narrazioni come quella della fiction Pezzi Unici in onda su Rai Uno la domenica sera. Il merito di chi organizza questa nuova iniziativa a Scandicci sta nell’aver capito bene il livello richiesto da una città come la nostra, che di anno in anno va sempre più avanti».

«Il connubio tra l'artigianato e Scandicci è molto forte» spiega Marina Semprini, coordinatrice dell'area Scandicci per Confartigianato Imprese Firenze. «Sul territorio coabitano 1.724 aziende, e il settore della pelletteria è quello maggiormente rappresentato. Abbiamo l'eccellenza, e il mercato di Natale vuole proprio sottolineare come l'artigianato artistico di qualità sia una risorsa per tutti, anche per chi cerca un oggetto speciale e unico da regalare per le feste. Nei prossimi giorni, a chi verrà a trovarci, non mancheranno di certo le idee».

Il mercato “Pezzi Unici il tuo regalo fatto a mano” andrà avanti fino a Natale, nei weekend dal 6 all'8 dicembre, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 dicembre, con il seguente orario: il venerdì 15-19, sabato e domenica 10-19. All'organizzazione hanno collaborato Consiag, Estra, Q8, Toscandia, C&G Noleggi, Unipolsai Agenzia di Porta Romana.

L'ingresso è libero.

Fonte: ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci