Cira Lombardo ospite di Creazioni Imola racconta i segreti del wedding.

Da Creazioni Imola a Empoli i grandi personaggi del mondo wedding sono di casa. La scorsa domenica 1° dicembre si è tenuto un evento di successo con la famosa wedding planner Cira Lombardo. Con lei era presente tutto lo staff di Creazioni Imola e la titolare Silvia Marescalchi, che già aveva raccontato le tendenze del wedding 2019 ai microfoni di Radio Lady.

L'atelier Creazioni Imola, nato nel 1922 dalle mani di Imola Ballerini, con una storica esperienza e professionalità alle spalle, non poteva che scegliere uno dei volti più noti per un pomeriggio speciale dedicato ai futuri sposi.

Cira Lombardo, indossando un abito dell'Atelier della linea Nicole Ceremony, non ha mancato di dispensare preziosi consigli a tutti i presenti, raccontando anche esperienze vissute sulla propria pelle per far sì che i preparativi per il giorno più bello della propria vita riesca alla perfezione!

Creazioni Imola coglie l'occasione per ringraziare della collaborazione Giancarlo Vettorato (fotografo e videomaker), Glamour Ricevimenti, Boutique del Fiore, Romina Guerrera (hairstyle), Mary Zamperini (make up artist), Chiara Pieraccioni (wedding planner), Alta Quota Viaggi e Diamante dj

Ma gli appuntamenti con le esperte del wedding non finiscono qui! Domenica 26 gennaio 2020 sarà ospite di Creazioni Imola la famosissima Nicole Cavallo, direttore creativo del brand Nicole group e figlia d'arte del mondo Bridal (i suoi genitori sono la stilista Alessandra Rinaudo e il dg Pronovias Italia Carlo Cavallo).

Dalle 10 alle 11 sarà possibile parlare con lei del mondo Bridal con gli occhi delle generazioni Millennials. A seguire, sarà offerto un brunch a tutti i presenti.

ATELIER SPOSA

via Zandonai 31/33 Empoli



ATELIER SPOSO E CERIMONIA DONNA

via J. Carrucci 173 Empoli