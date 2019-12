Investite sul marciapiede, due donne in codice rosso in ospedale

Sono state investite mentre stavano camminando su un marciapiede a Prato e sono finite all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Le donne, una italiana e una cittadina cinese, sono state investite intorno alle ore 18.15, in via Bologna, all'incrocio con via Battisti, alla periferia nord di Prato. Sul posto 118 e municipale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma per il momento l'ipotesi più probabile è che l'automobilista, un cittadino cinese, abbia perso il controllo dell'auto.

Tutte le notizie di Prato