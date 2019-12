Elezioni regionali 2020, continua il dialogo nel centrosinistra (anche con Giani)

I partiti e i movimenti civici, riformisti, ecologisti e progressisti del centrosinistra toscano si sono riuniti oggi a Firenze per proseguire il lavoro programmatico in vista delle prossime elezioni regionali e per discutere della candidatura a presidente della Regione.

Si è trattato di un incontro costruttivo, al termine del quale tutti i partecipanti hanno convenuto di proseguire il lavoro sul programma venerdì 6 dicembre e lunedì 9 dicembre. Si discuterà della candidatura alla carica di presidente della Regione giovedì 12 dicembre alle 15.

Presenti all’incontro rappresentanti del Partito Democratico; Italia Viva; Psi; + Europa; 2020 a Sinistra-SI-Art.1; Comunità civica Toscana; Demos; Europa verde Toscana; Italia dei valori; Movimento azione laburista; Movimento laici e liberali; Futura; Italia in Comune; Pri.

Fonte: PD Toscana

Tutte le notizie di Toscana