Feste di Natale, come cambiano gli orari degli uffici di Montelupo Fiorentino

In occasione delle festività natalizie sono previsti cambiamenti di orari degli uffici comunali di Montelupo Fiorentino. Li riepiloghiamo di seguito:

UFFICIO UNICO

• 24 dicembre _ l’ufficio chiude alle 12.30

• 27 dicembre _ ufficio chiuso per festa del patrono

• 28 dicembre _ ufficio chiuso

• 31 dicembre _ l’ufficio chiude alle 12.30

Il numero di telefono da contattare per dichiarazioni di morte e nascita è 3341531242

ATTENZIONE. NON è prevista reperibilità a tale numero nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio

BIBLIOTECA

• tutti i giorni festivi _ chiusa

• 24 dicembre _ chiusura alle 14.00

• 27 dicembre _ ufficio chiuso per festa del patrono

• 31 dicembre _ chiusura alle 14.00

MUSEO DELLA CERAMICA E SALA LETTURA

• 24 dicembre _ chiusura alle 14.00

• 25 dicembre _ chiuso

• 26 dicembre _ chiuso

• 27 dicembre _ 10.00 – 19.00

• 31 dicembre _ chiusura alle 14.00

• 1 gennaio _ chiuso

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

