A Firenze inaugura la pista di ghiaccio più lunga d'Europa

Sarà lunga 320 metri la pista di ghiaccio più lunga d'Europa e sorgerà a Firenze nella Vasca della Fortezza da Basso. Un candido anello abbraccerà il 'lago dei cigni' dei giardini della Fortezza con la sua caratteristica fontana al centro e sarà il protagonista assoluto del villaggio di ghiaccio.

Il Florence Ice Village entrerà in funzione il 6 dicembre e accompagnerà gli eventi dell'inverno fiorentino, dal Natale al Carnevale, fino al 29 febbraio 2020. A impreziosire la scena ci saranno i mercatini e il villaggio di Babbo Natale.

Il giardino della Fortezza da Basso è risorto nel 2018 grazie all'impegno di cittadini e istituzioni, dopo anni di degrado. La zona, isolata a causa dei cantieri per i lavori della tramvia, era diventata ritrovo di spacciatori ed era stata sottratta ai residenti, che avevano paura a frequentarla. Poi da un'iniziativa partita dal basso, è il caso di dirlo, il giardino è stato restituito alla città in tutto il suo splendore.

A dare la spinta necessaria alla rinascita del giardino della Fortezza da Basso è stata l'avvocato Serena Vavolo che, nel 2018, fonda il gruppo Facebook 'Salviamo il giardino della Fortezza da Basso' per accendere i riflettori su un luogo caro a lei e alla città intera. Il gruppo, che sui social riscuote un enorme e immediato successo, dopo una serie di piccole iniziative e flash mob che sensibilizzano i cittadini sul tema, si trasforma poi nell'Associazione Culturale 'Un fiore per la Fortezza'. L'Associazione avvia così una collaborazione con il Comune di Firenze e nel 2018 viene installato l'Albero di Natale nel giardino, mentre a Carnevale arriva il mercatino dell'IC Pieraccini.

Per salvare il luogo dal degrado e dallo spaccio si attiva anche la Questura di Firenze, che nel giro di pochi mesi e grazie a un puntuale lavoro di indagini, arresta 26 spacciatori.

Oggi il giardino è molto frequentato ed è luogo di eventi. Il piccolo e storico polmone verde che sorge alle spalle della centralissima fermata Strozzi-Fallaci della linea T1 della Tramvia fiorentina in piazza Oriana Fallaci, si trasformerà ora, e per i prossimi tre anni durante l'inverno, in un villaggio di ghiaccio.

Il Florence Ice Village è organizzato da Sicrea, promotore è l'Associazione Culturale 'Un fiore per la Fortezza' insieme al Comune di Firenze e al Q1 in partnership con Confartigianato Imprese Firenze. A gestire l'impianto Davide Moruzzi, titolare di MondoBimbo.

La pista inaugura il 6 dicembre e sarà aperta dalle 10 del mattino a mezzanotte. Nel biglietto d'ingresso è compreso il noleggio dei pattini e un'ora di giro in pista. Il Florence Ice Village è raggiungibile in tramvia.

Chiarastella Foschini

