Frane e strade di emergenza, variazione di mezzo milione di euro a Barberino Tavarnelle

Sicurezza pubblica, tutela e prevenzione ambientale. Sono i tre concetti che stanno alla base della volontà del Comune di dare soluzione e risposte concrete alle maggiori criticità idrogeologiche che il territorio presenta. Ammontano complessivamente a 500mila euro le risorse che il Comune di Barberino Tavarnelle, nell'ambito dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, ha stanziato per risanare e consolidare alcune delle problematiche più importanti e che necessitano di interventi di rilievo sul piano economico e progettuale.

È stata approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione comunale del Chianti fiorentino la variazione di bilancio che attesta la decisione della giunta Baroncelli di indirizzare risorse per 300mila euro alla realizzazione di due opere finalizzate alla tutela e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, cui si aggiungono 200mila euro già stanziati precedentemente per il completamento e l’asfaltatura della strada di emergenza del Molino della Zambra. “Le frane sulle quali interverremmo - annuncia Roberto Fontani, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Barberino Tavarnelle - sono quelle delle frane di via San Lorenzo a Vigliano e Poppiano, entrambe importanti e bisognose di opere di messa in sicurezza. Saranno attuati nello specifico il consolidamento dei movimenti franosi e la realizzazione di palificate per la stabilizzazione del terreno. I lavori, per i quali complessivamente abbiamo stanziato mezzo milione di euro, inizieranno in primavera e si concluderanno entro l'estate".

“L’ambiente e la tutela idrogeologica del nostro territorio - aggiunge il sindaco David Baroncelli - sono gli elementi che poniamo tra le priorità della nostra azione di governo. Abbiamo messo in campo un piano di investimenti consistente, costituito da progetti, opere e azioni volte a migliorare l’assetto idraulico e idrogeologico delle nostre terre, delle nostre colline. Investimenti straordinari per il nostro futuro e per quello dei nostri figli”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

