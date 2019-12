E’ morto poco fa l’ex calciatore Giovanni Bertini. Soprannominato “Giovannone”, era nato a Roma nel 1951 e non ancora diciannovenne esordì con la maglia giallorossa nella partita Fiorentina-Roma del 1969. Durante la propria carriera calcistica, dopo la Roma, ha giocato come difensore nell’Ascoli, nella Fiorentina, nel Catania e nel Benevento. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, era diventato opinionista per varie emittenti radiotelevisive romane. Nel giugno 2016 gli è stata diagnosticata la Sla e la figlia Benedetta aveva sottolineato pubblicamente in varie occasioni, le tante difficoltà riscontrate per le cure del padre. Dopo aver lottato per 3 anni contro questa terribile malattia, Bertini si è spento stamattina in una clinica romana. Dal 1960 ad oggi, sono quasi 50 gli ex calciatori morti a causa della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

