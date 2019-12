Idee in Verticale, le tre proposte per il Grattacielo di Perignano

Si è svolta ieri sera la serata conclusiva del percorso partecipativo Idee in Verticale - ripensiamo insieme il “Grattacielo” di Perignano, promosso dal Comune di Casciana Terme Lari e cofinanziato dall’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione.

Durante l'incontro sono stati presentati pubblicamente i risultati dei laboratori del Gruppo di lavoro costituito grazie ad una manifestazione d'interesse. Dopo un primo incontro, in cui figure d’eccezione hanno ispirato il Gruppo con spunti di riflessione e idee vincenti, si è tenuto un cantiere creativo in cui i partecipanti, partendo dalla domanda “Come ci immaginiamo Perignano nel 2024?”, hanno dato vita ad idee per la rifunzionalizzazione del Grattacielo e il rilancio del comparto del mobile.

Ne sono uscite tre proposte organiche di rifunzionalizzazione: un Museo delle Arti e del Mobile, come polo culturale di rilevanza nazionale che parta dalla memoria industriale per offrire cultura, formazione e ispirazione; un centro polifunzionale per le imprese in grado di offrire al suo interno servizi di formazione e aggiornamento professionale, marketing e comunicazione, prototipazione e sviluppo, consulenza a 360°; un hub formativo post diploma che valorizzi le competenze del passato ma guardi al futuro, confrontandosi con grafica, controllo numerico, web e digitale.

A conclusione dell'incontro Mirko Terreni, Sindaco di Casciana Terme Lari, ha rilanciato i risultati del percorso in un più ampio quadro di intervento di riqualificazione dell’area: “Il Grattacielo di Perignano rappresenta un simbolo della crisi del territorio. Proprio da questa struttura simbolo abbiamo scelto di far partire un percorso di rilancio dell’intero comparto produttivo del mobile. Grazie alla partecipazione di professionisti, docenti e imprenditori che hanno lavorato con noi, sono emerse tre proposte di sviluppo, peraltro tutte integrabili fra loro, che puntano sulla qualità, sulla formazione e sulla valorizzazione della tradizione imprenditoriale. Il risultato a cui siamo giunti delinea una proposta su cui sviluppare una concreta progettualità di intervento e per questo abbiamo avviato un dialogo con Regione Toscana e con realtà dell’innovazione. Si tratta di un obiettivo ambizioso su cui è necessario che parte pubblica e privata collaborino per portare nuova linfa su questo territorio, che ha ancora tanto da dare in termini di qualità e unicità dei prodotti.”

I risultati e tutta la documentazione del percorso saranno a breve disponibili sulla pagina dedicata all'interno della piattaforma OpenToscana: http://open.toscana.it/web/idee-in-verticale

