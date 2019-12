I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel comune di San Casciano Val di Pesa, in località Cerbaia, sulla via Volterrana, per un incendio scaturito all'interno di una abitazione. Una persona è stata soccorsa da alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio prima dell'arrivo della squadra, che poi ha soccorso una donna e 3 bambini tramite l'utilizzo dell'autoscala.

