Intesta beni alla convivente per evadere 90mila euro di tasse: denunciato

La guardia di finanza di Arezzo ha sequestrato i soldi nei conti correnti e un immobile (per 90mila euro di valore) a un 46enne imprenditore aretino, accusato di aver intestato fittiziamente i beni alla convivente per non pagarvi le tasse. L'uomo, amministratore di una società del settore orafo, avrebbe sottratto al pagamento dell'Iva proprio 90mila euro tramite operazioni societarie, cessioni di quote sociali e costituzione di nuovi enti giuridici. Quando l'uomo ha versato quando dovuto allo Stato, le fiamme gialle hanno vigilato sull'estinzione del debito per far rientrare l'immobile in possesso all'imprenditore. È stato comunque denunciato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Tutte le notizie di Arezzo