GREAT Research Made in Italy Award, premiato docente dell’Università di Firenze

Riconoscimento internazionale per David Burr, docente di Psicobiologia e psicologia fisiologica presso l’Università di Firenze, che ha ricevuto il “GREAT Research Made in Italy Award”.

Il premio – assegnato lo scorso 28 novembre nel corso di un evento promosso dallo UK Department for International Trade per celebrare l’eccellenza delle aziende italiane e britanniche che investono con successo nei due paesi – è dedicato a ricercatori britannici che svolgono le loro attività presso istituzioni italiane, con lo scopo di valorizzare e far conoscere l’eccellenza delle collaborazioni in atto tra Italia e Regno Unito. E’ stato istituito dallo Science and Innovation Network (SIN) del governo britannico, un network internazionale di più di 100 funzionari che opera in oltre 40 paesi e territori in tutto il mondo, per creare e facilitare partnership e collaborazioni in scienza e innovazione.

Il Premio a David Burr è un riconoscimento all’approccio multidisciplinare ed innovativo della sua ricerca, che combina tecniche psicofisiche, computazionali, elettrofisiologiche e l’uso di neuro imaging per comprendere il continuo ricalibrarsi dei meccanismi percettivi indotti dalle esperienze sensoriali. Burr coordina il progetto “GenPercept”, finanziato grazie al suo secondo European Research Council Advanced Grant- ERC, con il quale, insieme al suo team, continuerà ad esplorare come la nostra percezione del mondo sia influenzata dalle passate esperienze. Burr ha anche creato, con il suo primo ERC Grant, il Pisa Vision Lab, centro di ricerca dove collaborano ricercatori e staff delle Università di Firenze e Pisa, l’Istituto di Neuroscienze del CNR e la Fondazione Stella Maris.

Fonte: Ufficio Stampa

