La Magia del Natale, nuovo appuntamento a Santa Maria a Monte

Si rinnova a Santa Maria a Monte l’invito per La Magia del Natale – IV^ edizione, che si svolgerà nei giorni di Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre 2019, nel borgo medievale carducciano.

Un’ iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Santa Maria a Monte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale dedicata ai più piccoli, ma anche a chi ormai bambino non è più... Oltre ai tipici mercatini natalizi, dell’artigianato e dei prodotti tipici, sarà allestita lungo via Carducci un’area pensata interamente per i bambini, con il “Laboratorio degli Elfi” in cui ci si potrà divertire costruendo, colorando e decorando addobbi natalizi proprio insieme ai magici Elfi. Al centro di Piazza della Vittoria, sarà allestita “La casa di Babbo Natale” con la slitta parcheggiata fuori pronta per partire. Tutti potranno avere la foto ricordo con Babbo Natale in persona!

I due giorni saranno poi animati da spettacoli di burattini, sfilate musicali, disegni col sale, recite scolastiche dei più piccoli e dalla mostra dei presepi itineranti, senza dimenticare il cibo: quest’anno saranno presenti i “Sapori del Mondo Street Food” che, organizzati da Le Vie del Gusto Eventi, porteranno birre artigianali e street food provenienti sia dall’Italia sia dal resto d’Europa.

Ma l’appuntamento con il divertimento non finisce qui: Sabato 7 Dicembre alle ore 16.30 il Teatro Comunale ospiterà l’incontro inaugurale con il Baule dei Sogni, adatto a tutti i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Primarie. La compagnia “La Gru” metterà in scena lo spettacolo dal titolo Storie nell’armadio; tutti cercheranno di scoprire cosa contiene questo strano armadio: mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi o fate?

Anche la cultura tra l’offerta: Sabato 7 Dicembre, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale, sarà Williams Busdraghi a presentare il suo nuovo libro di poesie Siamo nuvole, edito da Ensamble.

Domenica 8 Dicembre, sempre in Biblioteca Comunale alle ore 17, sarà la volta di Franco Burchietti che presenterà il libro Il cugino inglese, libro giallo edito da Effigi. Alle 18.30 presso il Museo “Casa Carducci” sarà la volta della Chef Cristina Pistolesi deliziare i presenti con le ricette ed i segreti culinari presenti nella sua nuova pubblicazione La patata fatta ad arte, ArtEventBook Edizioni.

Inoltre, nel corso dei pomeriggi di entrambe i giorni, sarà inoltre possibile visitare La città sotterranea con visite guidate gratuite curate dall’Associazione Eumazio a partire dalle ore 16, con ritrovo di fronte al Palazzo Comunale.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

