Lotta alla droga, vertice in Prefettura a Firenze

Ulteriore massiccio rafforzamento dei controlli per contrastare lo spaccio e il consumo di droga nell’ambito di un presidio del territorio che è già notevole, come dimostrano i dati esaminati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito oggi in Prefettura, a Palazzo Medici Riccardi. Al tavolo, presieduto dal prefetto Laura Lega, hanno partecipato il sindaco Dario Nardella, gli assessori Andrea Vannucci e Stefano Giorgetti, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale. Un clima di grande collaborazione istituzionale e compattezza di intenti ha contraddistinto la riunione odierna, durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione attuale e sulle strategie operative per contrastare un fenomeno caratterizzato da una sensibile crescita di domanda e offerta di droga.

Oggi è stato deciso di fare ancora di più, benché le Forze di Polizia siano impegnate da molti mesi in un’azione costante di controllo e prevenzione su tutte le aree di spaccio della città, con particolare attenzione a piazza della Stazione e zone limitrofe. Uno sforzo considerevole attuato non solo con l’implementazione dei servizi ordinari già disposta dal Prefetto, ma altresì con l’ulteriore potenziamento di quelli straordinari, anche con unità cinofile, che ha portato a compiere arresti giornalieri.

Importanti i dati delle operazioni compiute nel periodo gennaio-novembre di quest’anno. La Polizia di Stato ha effettuato, oltre l’attività ordinaria, 330 interventi alla Stazione, 147 in via Nazionale, 79 in via Sant’Antonino, 181 in San Lorenzo. I Carabinieri hanno eseguito, nella sola zona di Santa Maria Novella, 124 servizi preventivi e 51 coordinati che hanno portato a 68 denunce. La Guardia di Finanza ha condotto 203 interventi, riscontrando 220 violazioni e sequestrando circa 22 kg di sostanze stupefacenti. La Polizia Municipale di Firenze da gennaio a ottobre ha effettuato 66 denunce per droga, 11 arresti, 53 segnalazioni per detenzione, 78 servizi con unità cinofila, 99 sequestri di sostanze stupefacenti per un totale di oltre 6 kg sequestrati.

“Abbiamo condiviso con il Sindaco, ha detto il Prefetto, una forte azione di contrasto contro lo spaccio di droga. Ma dobbiamo essere consapevoli che questa è solo l’altra metà del fenomeno. Se vogliamo stroncare il mercato, dobbiamo agire infatti sulla domanda, anzi sul consumo. Saremo impegnati pertanto su un’azione di prevenzione e di repressione intensa. A tale scopo nei prossimi giorni la Prefettura insedierà ‘Il tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti’”.

Oltre a confermare l’impegno sul fronte della sicurezza, per quanto di competenza del Comune, il Sindaco Dario Nardella ha annunciato una serie di interventi di natura sociale e culturale: “Se vogliamo davvero dare una risposta concreta al fenomeno della droga non basta dare la caccia agli spacciatori. Abbiamo già in programma un rafforzamento degli interventi con un pacchetto di iniziative che presenteremo nel dettaglio nei prossimi giorni”.

Fonte: Prefettura di Firenze

