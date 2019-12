Maltempo, stanziati 5 milioni di euro per la Toscana

"Oltre 5 milioni di euro (5.294.037,86): è questo lo stanziamento deliberato dall'ultimo Consiglio dei Ministri in favore della Toscana, colpita dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio nel mese scorso. In tempi record abbiamo saputo dare riposte ai cittadini che hanno subito danni nelle loro abitazioni, ai commercianti, agli esercenti di attività sulla costa tirrenica come gli stabilimenti balneari. Manteniamo le promesse fatte all'indomani degli eventi meteorologici disastrosi"