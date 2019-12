Mille alberi in 5 anni, avvia nelle scuole il programma 'green' a Lastra a Signa

Partirà domani 4 dicembre dalle scuole il programma di piantumazione di 1000 alberi nel corso dei prossimi 5 anni che l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha intenzione di attuare sul territorio.

A partire dalle 11 tredici alberi saranno piantati in altrettante scuole del capoluogo e delle frazioni: si partirà dalla primaria Alberti in via Livornese.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e la dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Marchionni. Le varietà di alberi che saranno piantate sono quercia rossa, leccio, acero saccarino e acero platanoide.

“Si tratta di una prima quantità di alberi che abbiamo voluto piantare partendo proprio dai plessi scolastici – ha spiegato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni - per lanciare un messaggio educativo e ambientale e perché sono stati proprio gli studenti a chiederci di lavorare sulla questione della forestazione durante le varie iniziative che svolgiamo nel corso dell’anno sul tema”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa