Il naufragio dell'ordine liberale, il professor Parsi a Empoli per discutere della caduta del Muro

Alla libreria Rinascita di via Ridolfi 53 a Empoli l'incontro si terrà giovedì 5 dicembre alle 17.30 con Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano. L'evento, chiamato Il naufragio dell'ordine liberale, si inserisce nelle celebrazioni per i 30 anni dalla caduta del Muro.

Qualcuno ha scritto che, nella storia come nei sogni, le coincidenze dei numeri non sono mai casuali: ci mettono sulla strada di tracce perdute o rimosse, consentendoci di ricostruire in modo più attendibile la genealogia di un presente smemorato. Per questo proponiamo momenti di riflessione anche per la nostra zona al centro della Toscana - terra che ‘ha avuto molto a che fare’ con l’URSS, sopratutto attraverso il grande PCI - su una storia caratterizzata da momenti di gloriosa speranza per il mondo, quindi una lunga fase di crisi e infine la caduta.

E tuttavia il crollo del muro non è stato fattore di sviluppo di ‘magnifiche sorti e progressive’ per il mondo, né tantomeno di ‘fine della storia’. Anzi, ‘a occidente’, si è vista, sì, un’espansione del liberalismo, ma con i tratti aggressivi del neo-liberalismo. La posta in gioco era il mantenimento di un equilibrio tra democrazia e mercato. Ma un equilibrio si rotto, e ciò ha comportato anche un tradimento dello stesso ‘ordine liberale’ ed uno sconvolgimento geopolitico senza fine.

