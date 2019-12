Palagina Cappiano Volley, un solo punto in due partite

Domi Pisa vs. Palagina Cappiano Volley 3 - 2

Palagina Cappiano Volley vs. Doriana Empoli 0 - 3

Dopo la vittoriosa trasferta di Orentano le ragazze calligiane si presentano a Pisa per fare il bis.

Coach Emanuele Cavallini schiera Kapitan Janet Puccinelli e Letizia Conti centrali; Maria Chiara Maccioni alzatrice, Agnolucci Barbara banda, Chiara Funghi opposto, Tania Paghi libero, Barbara Maestrini banda.

Nel primo set parte male Cappiano e lascia che le pisane abbiano la meglio. Nel secondo set la musica cambia e le calligiane fanno prevalere la loro superiorità vincendo in scioltezza. Il terzo set vede ancora le calligiane dominare e andare a vincere in tranquillità. Il quarto set, visti i due precedenti. dovrebbe essere una formalità e invece le calligiane si smarriscono le pisane ne approfittano e vanno a vincere meritatamente il set. Il quinto set vede Cappiano partire malissimo, ma recupera per poi crollare lasciando i due punti al Domi Pisa.

Quarta partita di campionato e seconda in casa.

Le avversarie Doriana Empoli riportano in mente i grandissimi duelli del passato fra le due Società con partite epiche e molte volte vinte dalle biancocelesti calligiane.

Le due squadre sono in A2 e cercano di ricostruire con pazienza la formazione gloriosa del pssato. Solita formazione iniziale da parte di coach Cavallini.

Il primo set è molto combattuto ma dopo una lunga battaglia le empolesi vincono per 26 a 24.

Il secondo set ha dell’incredibile con il primo punto delle empolesi, poi in battuta Maria Chiara Maccioni che trascina la squadra sul 12 a 1. Ma la palleggiatrice titolare esce per infortunio, evento che mette in crisi la squadra che perde concentrazione e grinta. Alla fine il set lo vince il Doriana.

Il terzo set è abbastanza combattuto ma le calligiane sfiduciate lasciano il punto e la vittoria del Match alle empolesi.

ROSTER PALAGINA CAPPIANO VOLLEY

2 PUCCINELLI JANET KAP.

3 FUNGHI CHIARA

5 PAGHI TANIA

6 ANTONELLI SARA

7 MACCIONI MARIA CHIARA

9 MAESTRINI BARBARA

16 CONTI LETIZIA

13 AGNOLUCCI BARBARA

14 MEACCI VIRGINIA

21 BUTI VERONICA

15 SALVADORI SERENA

8 ROMANI MARTINA

11 BUTI ANNALISA

10 ELKABIRI WISSAL

Dirigenti Presidente Cenci Luciano, pres. Onorario Francalanci Carlo, vice presidente Cavallaro Giuseppe, direttore generale Tonarelli Fabio, direttore sportivo Paoli Federico.

Coach Cavallini Emanuele

Segnapunti Ufficiale, Giurlani Cristina.

