Il presepe da 100 mq di Cigoli approda in Consiglio regionale

Era il 2001 quando Don Giampiero Taddei costituì il gruppo parrocchiale dei presepisti, diretto da Andrea Ferreri, che costruì in quello stesso anno il primo presepe artistico di Cigoli. Si estendeva in un’area di circa trenta metri quadri con un ruscello e i primi effetti luminosi. Negli anni ha raggiunto i 100 metri quadrati, occupando tutto lo spazio disponibile nei locali adiacenti al Santuario della madre dei bimbi, con una cura per i dettagli davvero elevatissima e l’utilizzo di tecnologia computerizzata per l’illuminazione. Si colloca così ai vertici nazionali di questa espressione artistica.

L’edizione di quest’anno sarà presentata nel corso di una conferenza stampa giovedì 5 dicembre, alle ore 12,30, in Sala Barile del Palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze). Dopo i saluti di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, interverranno Don Giampiero Taddei, rettore del Santuario Madre dei Bimbi Cigoli, Andrea Ferreri, coordinatore gruppo “Giovani Presepisti” Cigoli e Lorenzo Terreni, coordinatore del concorso Presepini delle scuole.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

