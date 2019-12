Prova scientifica e procedimento giudiziario: workshop all'Università di Firenze

Prova scientifica e processo penale, scienza e diritto sono al centro del workshop multidisciplinare “La Prova Scientifica: fra fiction, realtà e utilità ai fini di giustizia”, in programma domani, mercoledì 4 dicembre, presso Villa Ruspoli ( ore 9 - Piazza Indipendenza, 9).

Il seminario multidisciplinare, che indaga sulla valutazione delle informazioni acquisite con gli strumenti scientifici e il loro utilizzo nel corso del processo penale, sarà introdotto dal rettore Luigi Dei, dalla presidente della Corte d’Appello di Firenze Margherita Cassano e dal presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo. Aprirà i lavori Luciano Garofano, ex-RIS Parma e Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi; modera la giornalista televisiva Alessandra Viero.

La giornata, che sarà anche l’occasione per presentare il corso di perfezionamento post laurea in “Analista in tecniche e metodologie di indagine criminologico-forensi” diretto da Giovanni Pratesi, approfondirà l’analisi di casi reali tratti dalla nostra giurisprudenza e il contributo che alla prova scientifica possono apportare il diritto penale, le scienze della terra, la medicina legale, l’informatica forense, la criminologia e la psicologia.

Fonte: Università di Firenze

Tutte le notizie di Firenze