Nuovo punto informazioni a Ponte a Niccheri

Nuova "bussola" per i turisti in visita a Bagno a Ripoli. Il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo punto informazioni che sorgerà nell’area di Ponte a Niccheri. La giunta municipale ha stanziato 45mila euro per allestire uno spazio nell’edificio di proprietà comunale che ospita anche il circolo Arci, un luogo di passaggio strategico e visibile, al bivio tra la via Chiantigiana e via dell’Antella.

Lo spazio per il Tourist Information sarà gestito dall’amministrazione in collaborazione con la Pro Loco per Bagno a Ripoli. Le risorse per il restyling della struttura provengono dalla tassa di soggiorno e serviranno a riqualificare il tetto dell’immobile e a realizzare un nuovo bagno accessibile anche a persone con disabilità.

“Alcuni dati recenti dell’Irpet – spiega il sindaco Francesco Casini – ci dicono che gli arrivi nel nostro comune nei primi mesi del 2019 crescono del 20% con oltre 5mila presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quello del turismo è un settore in forte crescita e per coglierne appieno le potenzialità servono nuovi strumenti di promozione del territorio. Iniziamo colmando quella che finora era una lacuna, con la creazione di un nuovo info-point per i visitatori che finalmente avranno un punto di riferimento a cui rivolgersi per conoscere itinerari, luoghi e eccellenze da scoprire qui a Bagno a Ripoli”.

“Il punto informativo – aggiunge l’assessora allo sviluppo economico Francesco Cellini – diventerà il quartier generale per la promozione dei nostri luoghi e delle nostre eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali. E ci darà l’occasione per presentare e valorizzare idee e nuovi progetti come gli itinerari storico religiosi delle ‘Vie di Francesco’, i ciclotour per gli amanti delle due ruote le escursioni in collina lungo il cosiddetto ‘Anello del Rinascimento, in grado di arricchire ulteriormente l’offerta turistica del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

