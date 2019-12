Rete idrica da estendere fino a Castiglioni, intervento ha l'ok della giunta di Montespertoli

La giunta comunale di Montespertoli ha recentemente approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per estendere la rete idrica dalla Strada Provinciale 80 fino alla collina di Castiglioni, con un intervento finanziato da Comune, Acque SpA e privati. Grazie agli stanziamenti dell'amministrazione guidata da Alessio Mugnaini, la parte di investimento di competenza del Comune di Montespertoli è stata completata nelle scorse settimane e si può dunque procedere con tutti gli atti necessari per dare il via ai lavori. Lo studio di fattibilità prevede un investimento complessivo di circa 210.000 euro e consiste nella posa in opera di una nuova condotta di distribuzione, comprensiva di stacchi necessari per gli allacciamenti. "Siamo felici di poter risolvere un problema annoso per gli abitanti di Via Castiglioni" dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini. "Vogliamo continuare su questa strada e proseguire con questo tipo di collaborazione con ente gestore e privati per completare quelle estensioni della rete idrica fondamentali per i cittadini di Montespertoli" conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli

