Ristrutturazione municipio Montelupo, come cambierà il piano terra

Proseguono celermente i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale a Montelupo Fiorentino. Mentre la facciata è a buon punto, il cantiere interesserà anche la parte interna e l’accesso all’edificio. Il progetto, infatti, prevede una riorganizzazione del piano terreno e dell’ufficio unico.

Il piano terreno del palazzo comunale, destinato al rapporto diretto dei servizi al pubblico, viene ripensato al fine di garantire una differenziazione dei pubblici e una maggiore privacy. Saranno ampliati gli spazi e riorganizzata la “reception” con la creazione di un punto di prima accoglienza davanti all’entrata. È previsto uno spazio da dedicare a pratiche semplici che possono essere svolte in pochi minuti, al fine di alleggerire il carico sull’Ufficio Unico e ridurre i tempi di attesa per i cittadini (ritiro tesserini, consegna sacchi Alia…).

Lo spazio di attesa sarà reso accogliente anche grazie alla scelta di collocare in questa area alcune opere di ceramica. Per arrivare a questo risultato è necessario spostare il cantiere all’interno dell’edificio e per questa ragione nelle prossime settimane potranno esserci alcuni disagi e cambiamenti per quanto riguarda l’ingresso al palazzo comunale. Il centralino si sposterà all’interno dell’ufficio unico e dal 5 dicembre l’ingresso sarà spostato temporaneamente dall’attuale posizione al latro destro dell’edificio.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino