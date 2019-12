Ruba cellulare, arrestato tra gli applausi dei passanti

Ieri a Firenze, alla fermata della tramvia appena fuori dalla stazione di Santa Maria Novella, un 34enne romeno è stato arrestato per aver rubato un cellulare. L'arresto del borseggiatore da parte della polizia è avvenuto tra gli applausi dei passanti. L'uomo è stato bloccato da due agenti intorno alle 13.15 subito dopo aver sfilato il cellulare dalle tasche del giubbotto di un giovane che stava salendo in tramvia. Per l'uomo sono scattate le manette in flagranza con l'accusa di tentato furto. Secondo quanto emerso, i poliziotti lo tenevano d'occhio da alcuni minuti, dopo averlo notato avvicinarsi più volte alle persone in attesa del tram.

