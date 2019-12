Sono entrati in casa mentre il proprietario dormiva, hanno preso le chiavi di due auto e sono fuggiti via con i mezzi. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un condominio di Firenze, in via delle Masse sulle colline di Careggi. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario, ma solo il giorno seguente. Indaga la polizia. Da una prima ricostruzione i ladri si sarebbero introdotti in casa da una finestra e dopo aver frugato nella stanze hanno trovato le chiavi.

